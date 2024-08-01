«Аж стены зашевелились»: очевидец раскрыл пугающие детали взрыва газа в Тагиле

Тагильчанин заявил, что в его доме «зашевелились» стены после взрыва газа

Житель Нижнего Тагила по имени Марат заявил, что после взрыва газа в жилой пятиэтажке на улице Сибирской в соседних домах «аж стены и пол зашевелились», сообщает Газета.ru .

Марат проживает неподалеку от взорвавшегося дома, и в момент ЧП работал за компьютером. Он рассказал, что сам взрыв не видел, поскольку был занят. По словам мужчины, после мощного хлопка ему показалось, «будто какая-то волна прошла сквозь дом».

«Аж стены и пол зашевелились. Думал, это у нас было. Потом пошел в другую комнату, а там брат мне сказал, что дом обрушился. Живу примерно в 10-15 минутах ходьбы», — рассказал очевидец.

1 августа в пятиэтажном доме в Нижнем Тагиле взорвался газ. В результате один из подъездов обрушился, разрушены по меньшей мере 15 квартир.

Разбор конструкций и поиски выживших продолжаются. В МЧС РФ заявили о 8 пострадавших.