Автомобиль в дыму: фото с места взрыва машины в Москве

сегодня в 10:55

Кадр с места взрыва автомобиля на западе Москвы появился в Сети

Очевидцы поделились фото с места взрыва автомобиля Mercedes в Можайском районе Москвы, сообщает « МК: срочные новости ».

Взрыв прогремел на Рябиновой улице. Машина стояла возле здания управления делами президента.

На появившейся в Сети фотографии видно, что легковой автомобиль полностью объят дымом. На месте уже работают сотрудники МЧС. При этом на соседних парковочных местах стоит еще множество машин.

Как рассказали очевидцы, сначала Mercedes задымился — дым валил прямо из салона. Затем автомобиль загорелся.

