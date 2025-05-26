сегодня в 21:59

Автомобиль протаранил толпу празднующих футбольных фанатов в Ливерпуле. В результате происшествия пострадало пять человек, сообщает SHOT .

ЧП произошло на Уотер-стрит.

На опубликованных кадрах видно, как минивен влетает в толпу футбольных фанатов, которые праздную победу своей команды в Английской Премьер-лиге (АПЛ). Затем машина останавливается и ее окружают болельщики и полицейские.

Правоохранительные органы задержали водителя автомобиля. В настоящее время выясняются мотивы мужчины. В качестве одной из версий полицейские рассматривают теракт.

Накануне состоялась церемония награждения «Ливерпуля», который досрочно стал чемпионом Англии в сезоне-2024/2025. Команда нидерландского специалиста Арне Слота в 38 матчах набрала 84 очка.