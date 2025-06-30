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Автомобиль перевернулся в результате аварии на МКАД

На внутренней стороне 77 км МКАД произошла авария. В результате столкновения один из автомобилей перевернулся, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

На месте происшествия уже работают оперативные службы. Информация о пострадавших уточняется.

Водителей предупредили, что в районе аварии движение затруднено на 1 км. Автомобилистов призвали быть аккуратными и заранее выбирать способы объезда.

Ранее на МКАД загорелся внедорожник. По предварительной информации, легковой автомобиль врезался в поливочную машину.