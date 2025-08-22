сегодня в 16:38

Автомобиль наехал на препятствие и перевернулся на внутренней стороне МКАД

ДТП произошло на 60 км внутренней стороны МКАД в районе съезда №60. Автомобиль наехал на препятствие и перевернулся, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.

О каком препятствии идет речь, не сообщается. Информации о пострадавших пока не поступало.

Оперативные службы города уже работают на месте аварии. Они выясняют причины произошедшего.

Водителей предупредили, что движение затруднено на 1,5 км. Автомобилистов попросили продумать пути объезда заранее.