Автомобиль наехал на препятствие и перевернулся на внутренней стороне МКАД
ДТП произошло на 60 км внутренней стороны МКАД в районе съезда №60. Автомобиль наехал на препятствие и перевернулся, сообщает пресс-служба столичного Дептранса.
О каком препятствии идет речь, не сообщается. Информации о пострадавших пока не поступало.
Оперативные службы города уже работают на месте аварии. Они выясняют причины произошедшего.
Водителей предупредили, что движение затруднено на 1,5 км. Автомобилистов попросили продумать пути объезда заранее.