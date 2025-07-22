Автобус с 33 туристами из России попал в серьезное ДТП в Турции

Туристический автобус с 33 путешественниками из России попал в серьезное ДТП в Турции. Инцидент произошел в городе Серик, сообщает SHOT .

Автобус вез россиян на экскурсию в город. Когда транспортное средство заехало на мост, его стало заносить.

Был риск сорваться вниз. Чтобы не допустить этого, водитель был вынужден въехать в дорожные ограждения, которые отделяли друг от друга встречные полосы.

В результате столкновения автобус получил сильные повреждения. У него есть вмятины на кузове, разбито лобовое и несколько боковых стекол. При этом пассажиры не пострадали. Водитель хорошо себя чувствует.

Ранее в Якутии автобус с вахтовиками упал с обрыва. В том инциденте погибли 13 человек, еще 20 пострадали.