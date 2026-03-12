Авто с госномерами въехало в машину, и та вылетела на тротуар в Москве Происшествия сегодня в 16:17 Фото - © Telegram-канал 112

Премиальная машина с госномерами въехала в другой автомобиль. Затем тот вылетел на тротуар на углу улицы Маросейки и Лубянского проезда в центре Москвы, сообщает «112».

Одну из машин увез эвакуатор. На опубликованном видео черный автомобиль Hyundai стоит на тротуаре. Он остановился на близком расстоянии от фасада здания. Левая передняя часть Hyundai была повреждена. Сработали подушки безопасности. Другой черный премиальный автомобиль эвакуировали. Количество пострадавших и обстоятельства ДТП не раскрываются.