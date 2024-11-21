Аварийные отключения электричества на Украине отменили

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На Украине отменили аварийные отключения электричества после воздушной тревоги

Аварийные отключения электроэнергии на Украине, введенные после воздушной тревоги, отменены. Тем не менее, 21 ноября в стране будут в усиленном объеме действовать ограничения, сообщает пресс-служба компании «Укрэнерго».

«Причина временного усиления ограничений — повреждение линий передачи вследствие обстрела», — утверждает национальная компания.

В «Укрэнерго» также заявили, что из-за последствий непогоды в 109 населенных пунктах пропало электричество. 21 ноября с 07:00 до 22:00 в большинстве регионов Украины действуют меры ограничения потребления.

Украинцев призвали не включать по несколько мощных электроприборов одновременно, когда электричество вновь появляется, и бережно расходовать электроэнергию.