Авария с автобусом в Москве: есть пострадавшие, на месте — вертолет санавиации
Двое детей и взрослый пострадали в ДТП с автобусом в Москве
На западе Москвы произошла авария с участием автобуса, в результате которой пострадали три человека. На месте происшествия замечены карета скорой помощи и вертолет санитарной авиации, сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.
ДТП случилось в районе Мичуринского проспекта.
По предварительным данным столичной Госавтоинспекции, в рейсовый автобус въехала иномарка Suzuki, которая пыталась совершить маневр по перестраиванию.
В результате аварии, по имеющейся информации, три пассажира автобуса получили травмы. Среди пострадавших — двое детей.
Дорожная полиция выясняет прочие подробности дорожно-транспортного происшествия.