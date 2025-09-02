Авария с автобусом в Москве: есть пострадавшие, на месте — вертолет санавиации

На западе Москвы произошла авария с участием автобуса, в результате которой пострадали три человека. На месте происшествия замечены карета скорой помощи и вертолет санитарной авиации, сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.

ДТП случилось в районе Мичуринского проспекта.

По предварительным данным столичной Госавтоинспекции, в рейсовый автобус въехала иномарка Suzuki, которая пыталась совершить маневр по перестраиванию.

В результате аварии, по имеющейся информации, три пассажира автобуса получили травмы. Среди пострадавших — двое детей.

Дорожная полиция выясняет прочие подробности дорожно-транспортного происшествия.