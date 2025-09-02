Двое детей и взрослый пострадали в ДТП с автобусом в Москве

На западе Москвы произошла авария с участием автобуса, в результате которой пострадали три человека. На месте происшествия замечены карета скорой помощи и вертолет санитарной авиации, сообщает «Осторожно, Москва» со ссылкой на очевидцев.