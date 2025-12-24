Авария на теплоснабжающем трубопроводе произошла в Калининграде

В Калининграде без тепла остались 119 домов и 14 социальных объектов

В Калининграде произошла крупная авария на магистральном трубопроводе, в результате которой от теплоснабжения отключены 119 жилых домов и 14 социальных учреждений. Об этом сообщила в своём телеграм-канале глава администрации города Елена Дятлова.