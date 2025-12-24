Авария на теплоснабжающем трубопроводе произошла в Калининграде

В Калининграде без тепла остались 119 домов и 14 социальных объектов
Происшествия

В Калининграде произошла крупная авария на магистральном трубопроводе, в результате которой от теплоснабжения отключены 119 жилых домов и 14 социальных учреждений. Об этом сообщила в своём телеграм-канале глава администрации города Елена Дятлова.

Инцидент произошёл в районе пересечения улиц Эльблонгской и Багратиона.

«Бригады «Калининградтеплосети» уже занимаются устранением аварии. Будут работать всю ночь. Ориентировочно к утру должны восстановить подачу тепла», — написала Дятлова.

Она уточнила, что в зону отключения попали жилые дома на 22 улицах. Точная причина аварии не называлась.

