Атташе американского посольства найден мертвым в отеле Hilton в Киеве
«Страна.ua»: труп атташе посольства США обнаружили в отеле Hilton в Киеве
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В Киеве в гостинице Hilton нашли тело атташе посольства США. На трупе не были обнаружены следы насилия, сообщает украинское издание «Страна.ua».
По данным правоохранительных органов, труп обнаружили 25 июня около 11:00. Атташе прибыл в Украину 15 июня.
Согласно медданным, которые предоставило американское посольство, мужчина страдал от повышенного уровня холестерина. Так что его смерть могла быть естественной.
Остальные обстоятельства происшествия не уточняются.