Атташе американского посольства найден мертвым в отеле Hilton в Киеве

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«Страна.ua»: труп атташе посольства США обнаружили в отеле Hilton в Киеве

В Киеве в гостинице Hilton нашли тело атташе посольства США. На трупе не были обнаружены следы насилия, сообщает украинское издание «Страна.ua».

По данным правоохранительных органов, труп обнаружили 25 июня около 11:00. Атташе прибыл в Украину 15 июня.

Согласно медданным, которые предоставило американское посольство, мужчина страдал от повышенного уровня холестерина. Так что его смерть могла быть естественной.

Остальные обстоятельства происшествия не уточняются.