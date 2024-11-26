Атмосфера Сайлент Хилла и 3 пострадавших: разлив кипятка произошел в Петербурге
3 человека пострадали из-за мощного разлива кипятка в Санкт-Петербурге
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На улице Маршала Захарова в Санкт-Петербурге произошел разлив кипятка. Пострадали 3 человека, сообщает «Mash на Мойке».
Опубликовано видео происшествия. На кадрах показано, как клубы пара окутали улицу. «Туман» сильно ухудшил видимость, а тем, кто оказался на улице в эпицентре произошедшего, пришлось забираться на капоты и запираться в автомобилях от горячего пара.
Тех, кто пострадал от разлива кипятка, госпитализировали в НИИ Джанелизде. Для ликвидации последствий улицу Маршала Захарова перекрывали в обе стороны.
Кроме того, из-за происшествия в объезд пустили автобусы № 83, 87, 111, 142, 160.