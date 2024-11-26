Атмосфера Сайлент Хилла и 3 пострадавших: разлив кипятка произошел в Петербурге

На улице Маршала Захарова в Санкт-Петербурге произошел разлив кипятка. Пострадали 3 человека, сообщает « Mash на Мойке ».

Опубликовано видео происшествия. На кадрах показано, как клубы пара окутали улицу. «Туман» сильно ухудшил видимость, а тем, кто оказался на улице в эпицентре произошедшего, пришлось забираться на капоты и запираться в автомобилях от горячего пара.

Тех, кто пострадал от разлива кипятка, госпитализировали в НИИ Джанелизде. Для ликвидации последствий улицу Маршала Захарова перекрывали в обе стороны.

Кроме того, из-за происшествия в объезд пустили автобусы № 83, 87, 111, 142, 160.