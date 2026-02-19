сегодня в 14:52

Артамонов: спасатели достали из-под завалов завода Evolute пять человек

На территории Краснинского округа в цехе компании «Моторинвест» обрушилась крыша, в результате чего люди оказались под завалами. По словам губернатора Липецкой области Игоря Артамонова , спасатели достали пять человек из-под обломков кровли.

«Спасатели извлекли из-под завалов пятерых человек. Их осматривают медики, информация о состоянии уточняется», — написал Артамонов.

К месту происшествия для ведения поисково-спасательных операций выдвинуты экстренные службы. Работу оперативного штаба по координации действий в условиях ЧС организовал глава округа Сергей Поляков.

Артамонов также отметил, что в настоящее время происходит усиление группировки привлеченных сил, работы по ликвидации последствий обрушения ведутся в непрерывном режиме.

Ранее сообщалось, что крыша завода рухнула, по предварительным данным, под тяжестью снега.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.