сегодня в 06:22

Армия Израиля сообщила о новом пуске ракет из Ирана

Армия обороны Израиля сообщила о новом ракетном обстреле с территории Ирана, сообщает ТАСС .

«Армия обороны Израиля зафиксировала запуск ракет из Ирана в сторону территории Государства Израиль», — говорится в сообщении армейской пресс-службы.

Военные уже приступили к перехвату ракет и принимают все необходимые меры для нейтрализации угрозы.

Ранее армия обороны Израиля объявила о начале новой масштабной операции против Ирана. После этого начали раздаваться взрывы в Тегеране.

