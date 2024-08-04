Арестованный сенатор Савельев жил в центре Москвы в квартире за сотни млн рублей

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Взятый под арест сенатор от Тульской области Дмитрий Савельев жил в дорогостоящей квартире в центре Москвы, сообщает РИА Новости .

Площадь имущества, согласно выписке из реестра недвижимости, составляет 247,2 квадратных метра. Кадастровая стоимость — больше 242,7 млн рублей.

В декларации, которую сенатор подавал за 2020 год, указывалось имущество с такой же площадью. Дети Савельева обладали долей в жилье.

Ранее сенатора Савельева на два месяца арестовал Басманный районный суд Москвы. Его обвиняют в организации убийства своего бизнес-партнера.