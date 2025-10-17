сегодня в 15:25

Арендатор забил хозяина квартиры ножом во время застолья в Москве

В Москве арендатор и хозяин квартиры устроили застолье, в ходе которого поссорились. Первый нанес оппоненту несколько ударов ножом, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по столице .

По данным следствия, инцидент произошел вечером 16 октября в квартире в квартире дома на Солнцевском проспекте. Арендатор и хозяин жилья распивали спиртное. Между ними разгорелся конфликт, после чего подозреваемый нанес арендодателю не менее 2 ударов ножом в шею.

Потерпевший скончался на месте. Правоохранители возбудили уголовное дело по статье об убийстве. Фигурант задержан.

Следователи осмотрели место происшествия, назначили ряд судебных экспертиз, в том числе судебно-медицинскую. Подозреваемому в скором времени предъявят обвинение.

Ранее суд в Москве арестовал мужчину, насмерть забившего приятеля ножом во время застолья. Он пырнул ножом оппонента в область бедра, потерпевший скончался.

