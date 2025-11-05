AP: неизвестный попытался поцеловать президента Мексики на улице

Неизвестный мужчина попытался обнять и поцеловать президента Мексики Клаудию Шейнбаум, когда она общалась с жителями Мехико на улице, сообщает ТАСС со ссылкой на Associated Press (AP).

Шейнбаум во время встречи окружило множество людей. Охрана президента не успела вовремя среагировать на то, как какой-то мужчина обнял главу государства и потянулся к ней с намерением поцеловать.

При этом глава Мексики отреагировала вполне спокойно. На опубликованных кадрах видно, как она отодвинула от себя руки незнакомца, а затем повернулась к нему и даже улыбнулась.

Он попытался повторно обнять женщину, но в этот раз охранник президента пресек попытку сразу же. После чего с мужчиной был проведен, по-видимому, серьезный разговор.

Инцидент обеспокоил жителей, так как защищенность политиков находится под большим вопросом, особенно после убийства мэра города Уруапан, который получал угрозы от картелей. Его застрелили во время празднования Дня мертвых.

