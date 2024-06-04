сегодня в 10:27

Анонимное сообщение о бомбе в самолете Анталья — Минводы оказалось ложным

Неизвестные сообщили, что в пассажирском самолете, выполнявшем рейс Анталья — Минводы, заложена бомба, сообщает SHOT .

Анонимы позвонили со скрытого номера 3 июня в районе 22 часов. Они сказали, что находящийся в воздухе самолет авиакомпании «Азимут» заминирован. Злоумышленники также потребовали предоставить им переговорщика для обсуждения суммы выкупа.

На борту рейса были 101 пассажир и 5 членов экипажа. В аэропорт Минеральных Вод приехали сотрудники экстренных служб.

Лайнер Sukhoi Superjet сел в воздушной гавани без происшествий в 22:20. Борт обследовали, взрывных устройств не нашли. Эвакуация пассажиров не потребовалась.

Злоумышленников сейчас ищут.