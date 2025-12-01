Ангарского маньяка признали виновным в убийстве еще двух человек

В Иркутской области суд вынес обвинительный приговор Михаилу Попкову, известному как ангарский маньяк, признав его виновным в совершении двойного убийства, произошедшего в 2008 году, сообщает Следком .

Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета России по Иркутской области, были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного вердикта Михаилу Попкову. Он был осужден за совершение преступления, квалифицированного по пункту «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство двух человек», совершенного в 2008 году.

Следствие и суд установили, что в августе 2008 года обвиняемый, находясь на Московском тракте в городе Ангарске, остановился, чтобы заменить проколотое колесо своего автомобиля. В этом месте он повстречал двух незнакомых ему ранее женщин, обеим было по 27 лет.

В ходе знакомства между ними возникла конфликтная ситуация. Во время ссоры, пока одна из женщин находилась в автомобиле, преступник использовал веревку, чтобы задушить ее подругу, которая стояла на улице. Удостоверившись, что жертва мертва, он вернулся к машине, вытащил оттуда вторую женщину и совершил ее убийство аналогичным способом.

Принимая во внимание собранные улики, подсудимый был признан виновным. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Однако, учитывая предыдущие приговоры, Попкову окончательно назначено наказание в виде пожизненного заключения.

Ранее сообщалось, что общее число жертв ангарского маньяка достигло 91.

