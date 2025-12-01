Ангарского маньяка признали виновным в убийстве еще двух человек
Фото - © Следственный комитет Российской Федерации
В Иркутской области суд вынес обвинительный приговор Михаилу Попкову, известному как ангарский маньяк, признав его виновным в совершении двойного убийства, произошедшего в 2008 году, сообщает Следком.
Доказательства, собранные следственными органами Следственного комитета России по Иркутской области, были признаны судом достаточными для вынесения обвинительного вердикта Михаилу Попкову. Он был осужден за совершение преступления, квалифицированного по пункту «а» части 2 статьи 105 Уголовного кодекса РФ «Убийство двух человек», совершенного в 2008 году.
Следствие и суд установили, что в августе 2008 года обвиняемый, находясь на Московском тракте в городе Ангарске, остановился, чтобы заменить проколотое колесо своего автомобиля. В этом месте он повстречал двух незнакомых ему ранее женщин, обеим было по 27 лет.
В ходе знакомства между ними возникла конфликтная ситуация. Во время ссоры, пока одна из женщин находилась в автомобиле, преступник использовал веревку, чтобы задушить ее подругу, которая стояла на улице. Удостоверившись, что жертва мертва, он вернулся к машине, вытащил оттуда вторую женщину и совершил ее убийство аналогичным способом.
Принимая во внимание собранные улики, подсудимый был признан виновным. Суд приговорил его к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии особого режима. Однако, учитывая предыдущие приговоры, Попкову окончательно назначено наказание в виде пожизненного заключения.
Ранее сообщалось, что общее число жертв ангарского маньяка достигло 91.
