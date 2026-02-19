Ампутировали ноги: железнодорожник попал под поезд в Москве

сегодня в 13:26

Начальник дистанции пути упал под поезд и лишился ног в Троицком округе Москвы

На станции Бекасово в Троицком административном округе Москвы 59-летний начальник дистанции пути Николай Анкудинов упал под поезд и получил тяжелую травму. Это весьма высокопоставленный человек в иерархии железной дороги, сообщает « МК: срочные новости ».

Инцидент произошел примерно в 04:00. Анкудинова увезли в больницу в тяжелом состоянии. Докторам пришлось ампутировать ему две ноги.

Анкудинов был хорошо известен в рабочем поселке Киевский. Его предприятие оказывало помощь с проведением праздничных мероприятий. За это у начальника дистанции была награда.

