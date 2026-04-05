Американский штат за день лишился 30 тысяч литров топлива
В американском Мичигане из-за аварии сгорел бензовоз с 30 тыс литров бензина
Бензовоз, загруженный 30 тыс. литров бензина, попал в аварию и загорелся в американском штате Мичиган. Инцидент произошел еще утром 4 апреля, рассказали Fox News в пожарной службе, сообщает РИА Новости.
Топливо вез тягач с полуприцепом. ДТП случилось на шоссе U.S. 131.
Автомобиль с топливом въехал в стену на шоссе. Затем произошло возгорание.
В цистерне перевозили 30 тыс. литров бензина. Она горела длительное время, а затем была потушена пеной.
