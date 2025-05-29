Американский режиссер «наехал» на Кличко, когда на него упал балкон в Киеве

В Киеве балкон упал на американского режиссера Уолтерса, снимавшего фильм о СВО

В Киеве балкон упал на американского режиссера Криса Уолтерса, который приехал в украинскую столицу для съемок фильма про спецоперацию. После случившегося пострадавший кинематографист обратился к мэру города Виталию Кличко, сообщает РЕН ТВ .

Уолтерс записал видео на фоне балкона, который рухнул на него. Кинематографист призвал главу украинской столицы быть более ответственным, подчеркнув, что простые люди травмируются «из-за чьей-то безответственности».

«В центре столицы так падают балконы… <…> Нас травмируют балконы из-за чьей-то безответственности!» — сказал Уолтерс.

Во время ЧП кинорежиссер не получил серьезных травм и отделался только синяками и ссадинами.