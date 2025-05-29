Американский режиссер «наехал» на Кличко, когда на него упал балкон в Киеве
В Киеве балкон упал на американского режиссера Уолтерса, снимавшего фильм о СВО
В Киеве балкон упал на американского режиссера Криса Уолтерса, который приехал в украинскую столицу для съемок фильма про спецоперацию. После случившегося пострадавший кинематографист обратился к мэру города Виталию Кличко, сообщает РЕН ТВ.
Уолтерс записал видео на фоне балкона, который рухнул на него. Кинематографист призвал главу украинской столицы быть более ответственным, подчеркнув, что простые люди травмируются «из-за чьей-то безответственности».
«В центре столицы так падают балконы… <…> Нас травмируют балконы из-за чьей-то безответственности!» — сказал Уолтерс.
Во время ЧП кинорежиссер не получил серьезных травм и отделался только синяками и ссадинами.