Американский истребитель сбил восьмиугольный НЛО на границе с Канадой

сегодня в 12:52

Истребитель ВВС США сбил неопознанный летающий объект (НЛО) на границе между Соединенными Штатами и Канадой. Обломки увезли сотрудники королевской конной полиции, сообщает Lenta со ссылкой на материал CTV News.

Восьмиугольный НЛО обнаружили над озером Гурон еще 12 февраля 2023 года. Из неопознанного объекта свисали тросы.

Тогда же американский истребитель F-16 уничтожил его с помощью двух ракет. Обломки неопознанного летающего объекта упали в воду. Американская береговая охрана и конные полицейские Канады начали поиски обломков НЛО.

Останки неопознанного летающего аппарата отвезли на экспертизу. Подробных данных канадская полиция не предоставила, однако выяснилось, что НЛО не представляет опасности для нацбезопасности.

Ранее авиакомпания Air France поставила на паузу полеты над Красным морем. Пилоты обнаружили в небе неизвестный светящийся объект, когда летели над Суданом.