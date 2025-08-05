Американский гонщик погиб при попытке побить рекорд скорости в США

Гонщик Крис Рашке разбился при попытке побить рекорд скорости в Соединенных Штатах. Американец разогнался до 455 км/ч, сообщает РЕН ТВ .

Трагедия произошла на ежегодном мероприятии Speed Week на солончаках озера Бонневилль в штате Юта. Участник команды Speed Demon Racing на огромной скорости не справился с управлением своего стримлайнера, преодолев лишь 4 км.

На опубликованных кадрах видно, как Рашке теряет управление на стримлайнером, который взлетел и перевернулся в воздухе, а затем рухнул на землю.

В результате полученных травм 60-летний американский спортсмен скончался на месте происшествия.

Ранее стало известно, что британский мотогонщик едва не погиб после столкновения с чайкой. По словам спортсмена, удар ощущался как попадание пушечного ядра.