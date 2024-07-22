Американские военные отбили атаку морских дронов хуситов
Силы США поразили четыре беспилотника хуситов в Красном море
Военные силы США поразили четыре беспилотника хуситов в Красном море, пишет RT.
В сообщении со ссылкой на заявление Центрального командования ВС США в социальной сети указано, что атака беспилотных катеров была организована движением «Ансар Аллах» при участии Тегерана.
«Силы Центрального командования США успешно уничтожили четыре поддерживаемых Ираном беспилотных надводных судна хуситов в Красном море», — указано в материале.
Ранее в «Ансар Аллах» сообщали об атаке сразу на четыре судна.