Американец обнаружил, что под его домом поселился 200-килограммовый медведь

63-летний Кен Джонсон, узнав о сообщениях о бродящем поблизости крупном медведе и увидев следы зверя рядом со своим домом, решил поставить камеру наблюдения. Она засняла, как зверь выбирается прямо из-под его дома. Несмотря на попытки калифорнийца избавиться от нежеланного соседа, они не принесли результатов, а его обращения в Департамент рыболовства и охраны дикой природы Калифорнии с просьбой поймать медведя остались без ответа.

«Это действительно пугает, потому что я не знаю, не разворотит ли он там все, и не знаю, как его выгнать. <…> Однажды я просто взглянул на нору, из которой он вылез, и услышал рычание и шипение, тогда я просто побежал», — рассказал Джонсон.

Он также добавил, что медведь поселился под его кухней, и он время от времени его слышит, пишет Daily Express.

