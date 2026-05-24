Алабай Эдик: полицейские взломали ворота дома и застрелили пса под Хабаровском

Жительница Хабаровского края пожаловалась на сотрудников полиции, которые ворвались на территорию частного дома и застрелили домашнего питомца.

Пострадавшая Марина (имя изменено) рассказала, что около 11:00 по хабаровскому времени ее родителям позвонил неизвестный и сообщил, что на территории их частной собственности полицейские застрелили их алабая Эдика.

«Родители сразу же выехали, и приехав на место происшествия они не обнаружили сотрудников полиции. Ворота были взломаны, а собака застрелена», — написала девушка в соцсетях.

Она утверждает, что полицейские ворвались на территорию дома без предупреждения, звонка или ордена. Затем они вернулись, но не для разъяснения ситуации, а чтобы найти и забрать гильзы. Родителей не уведомляли, что правоохранители приедут и будут находиться на их территории.

«Просто убили не в чем невинную собаку. Нашего Эдика. Такое не должно оставаться безнаказанным», — заключила Марина.

