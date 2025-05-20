Акула чуть не съела маленькую дочь российской «Миссис пышные формы» в Майями

Акула подплыла близко к дочери российской «Миссис пышные формы» в Майями

В Майями акула подплыла прямо к берегу и едва не съела шестилетнюю дочь россиянки Ольги Каменской, модели и обладательницы титула «Миссис пышные формы», сообщает Mash .

Женщина рассказала, что инцидент произошел вчера, когда она с ребенком пришла на пляж. Сама Каменская сидела на лежаке, а ее дочь Эмма играла в воде.

Как рассказывает модель, внезапно по пляжу побежали спасатели с криками про акулу. Вместе с этим люди начали выбегать из воды. Каменская потеряла дочь из виду.

Оказалось, что акула плавала в нескольких метрах от берега, прямо на мелководье. К счастью, хищница не добралась до маленькой Эммы, девочка стояла на берегу, пока на пляже царила паника.

Позднее друзья модели рассказали, что акул заметили и в других районах Майями. Хищницы также плавали у берегов.

Ранее акула атаковала туристку из России на Мальдивах. Ей пришлось ложиться на срочную операцию.