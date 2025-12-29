сегодня в 13:14

Актриса Цветкова обвинила гостью фитнес-клуба в избиении из-за музыки в видео

Актриса Кристина Цветкова рассказала о том, что ее избили в фитнес-клубе на Нагатинской в Москве. Конфликт произошел вечером 18 декабря, но о нем стало известно сегодня, сообщает « 112 ».

После занятия по боксу Цветкова пошла в женскую раздевалку. Там она публиковала видео с тренировок под музыку.

Это не оценила одна из гостей клуба. Девушка подошла и грубо потребовала выключить музыку. Словесная перепалка переросла в драку.

Цветкова поделилась, что девушка взяла палку для обуви и начала бить ее, кусаться и выдергивать волосы. Актриса только защищала себя, не нападала.

Из-за укусов у Цветковой временно перестали работать два пальца. Она написала заявление в полицию.

