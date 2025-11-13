Актриса Яна Троянова* заочно получила 8 лет колонии

52-летнюю актрису Яну Троянову* признали виновной в совершении нескольких преступлений. Ее заочно приговорили к 8 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, сообщает пресс-служба столичной прокуратуры .

На актрису было возбуждено уголовное дело по п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ (возбуждение ненависти и вражды с угрозой применения насилия), ч. 2 ст. 205.2 УК РФ (публичные призывы к осуществлению террористической деятельности), а также ч. 2 ст. 330.1 УК РФ (уклонение от исполнения обязанностей иноагента).

По данным следствия, в июне 2024 года Троянова*, находясь за рубежом, дала интервью. В нем она публично сделала заявление, выражающее и формирующее враждебно-ненавистническое отношение к русским, и призвала совершать насильственные действия в их отношении.

Кроме того, актриса умышленно нарушила порядок деятельности иностранного агента. Ранее она несколько раз привлекалась к административной ответственности за отсутствие соответствующих маркировок.

Суд приговорил ее к 8 годам лишения свободы, а также лишил ее права заниматься администрированием сайтов. Приговор в законную силу еще не вступил. Троянова* объявлена в розыск и заочно заключена под стражу.

* Физлицо признано иноагентом и внесено в список террористов и экстремистов в России.

