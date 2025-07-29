Активность вулкана на Камчатке растет: что происходит с Ключевской Сопкой

На Камчатке усиливается извержение одного из самых активных вулканов региона. Специалисты и жители обеспокоены возросшей активностью Ключевской Сопки, которая считается самым высоким действующим вулканом Евразии, пишет «Царьград» .

Камчатская группа реагирования на вулканические извержения сообщает, что за последние сутки в районе вулкана произошло более 200 подземных толчков. В ночь на 26 июля наблюдалось движение раскаленной лавины, а в кратере продолжает накапливаться лава.

Вулкан все больше проявляет свой буйный характер, а это, в свою очередь, вызывает серьезную тревогу у экспертов. Вулканологи отмечают, что Ключевская Сопка проявляет повышенную активность, сохраняя значительный риск пепловых извержений.

По мнению специалистов, пепел может распространиться на дистанцию до 10 километров. По этой причине в регионе сохранили ранее введенный оранжевый уровень авиационной опасности.