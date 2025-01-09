Актер Хропов из «Улицы разбитых фонарей» ушел из жизни

Актер Анатолий Хропов умер в ночь с 5 на 6 января

В театральной мастерской «АСБ» рассказали о смерти актера Анатолия Хропова, наиболее известного по сериалам «Улица разбитых фонарей», «Невский» и других, сообщает газета «Петербургский дневник» .

«В ночь с 5 на 6 января от нас ушел талантливый артист и замечательный человек Анатолий Хропов», — отмечается в сообщении.

Прощание с актером состоится 11 января в городском крематории на Шафировском проспекте, 12.

Хропов завершил обучение в медицинском училище и работал фельдшером скорой психиатрической помощи. В это время он также посещал студию народного творчества. В 1989 году он закончил ЛГИТМиК, после чего служил в театрах Ленинского комсомола и Ленсовета. С 2006 года его карьера продолжилась в московских театрах.

Телезрители помнят актера по его ролям в сериалах «Улицы разбитых фонарей», «СашаТаня», «Морские дьяволы», «Невский» и многих других.