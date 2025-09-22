Аккумулятор моноколеса взорвался у пассажирки в аэропорту Домодедово

Аккумулятор моноколеса загорелся и взорвался у пассажирки во время досмотра в столичном аэропорту Домодедово. Женщина планировала провезти его в ручной клади на рейс Москва — Тель-Авив, сообщает SHOT .

Пассажирка планировалась отправиться в Израиль рейсом авиакомпании Red Wings. В ручную кладь она убрала аккумулятор от моноколеса, который был разобран на части и уложен в сумки. В общей сложности в ручной клади пассажирки обнаружили несколько батарей, соединенных между собой. Все элементы питания были завернуты в бумагу.

На опубликованных кадрах видно, как во время досмотра чемодан женщины взрывается и загорается. Сотрудник аэропорта успевает отпрыгнуть от рванувшего багажа пассажирки.

В результате инцидента пострадавших нет. Возгорание оперативно ликвидировали.