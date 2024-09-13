Акита-ину растерзала 4-летнюю девочку в Подмосковье. Ребенок в больнице

Собака породы акита-ину набросилась на 4-летнюю девочку и искусала ее в СНТ Солнечногорска, сообщает пресс-служба ГСУ СК России по Московской области.

Инцидент произошел днем 12 сентября на участке в СНТ «Ветеран». Собака искусала ребенка в шею и голову. Пострадавшую госпитализировали с укушенными ранами.

По факту нападения животного на девочку завели уголовное дело по ч. 1 ст. 118 УК РФ. Для установления всех обстоятельств произошедшего сотрудники СК проводят комплекс следственных действий.

По данным Telegram-канала «МК: срочные новости», ребенок находится в тяжелом состоянии, у малышки травма черепа. Набросившийся на нее пес по кличке Оками — соседский. Его хозяйка забыла запереть ворота, животное вышло за пределы участка, где и вцепилось в девочку.