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Алаудинов заявил, что в курской Судже находятся российские военные

Командир спецназа «Ахмат» и замначальника Главного военно-политического управления Минобороны РФ Апти Алаудинов заявил, что в городе Судже Курской области «еще находятся наши подразделения», сообщает Газета.ru .

По словам генерал-майора, 14 августа его бойцы эвакуировали из города 73 человека. Алаудинов добавил, что «ахматовцы» также выводили из Суджи раненых, бойцов срочной службы и женщин.

«Вчера непосредственно через моего командира отряда Аида вышли на связь 73 человека», — сказал высокопоставленный офицер в эфире телеканала «Россия 24».

В четверг Алаудинов также заявлял, что российские войска зачистили от ВСУ населенный пункт Мартыновка в Курской области. По словам командира «Ахмата», продолжается уничтожение вторгнувшихся боевиков в Черкасском Поречном и Русском Поречном.