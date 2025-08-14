Агрессивные школьники избили двойника Ленина на детской площадке в Петербурге

В Санкт-Петербурге трое агрессивных подростков напали на мужчину, который был переодет в костюм советского политического и государственного деятеля Владимира Ленина, и избили его, сообщает РЕН ТВ .

На опубликованных кадрах видно, как на одной из детских площадок школьники поочередно наносят мужчине удары по лицу. От одного из них двойник Ленина упал на детскую карусель. Пострадавший пытался оказать сопротивление, но безуспешно.

По словам местных жителей, пострадавший является добрым человеком, который предпочитает ходить в образе революционера. При этом мужчина «никого никогда не обижал и пьяный по двору не шатался».

«Кто прислал видео — непонятно, сразу удалили из общедомовых чатов, жильцы ищут участников и родителей. В полицию по факту драки никто пока не обращался», — рассказал местный житель.

Позднее выяснилось, что один из нападавших школьников уже извинился перед мужчиной. При этом во время извинений школьник использовал нецензурную речь.