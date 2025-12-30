Агрессивная соседка распылила перцовку на дверь молодой блогерши

Блогерша Екатерина Рябина едва не ослепла, а ее дети задыхались и кашляли после того, как агрессивная соседка распылила перцовый баллончик на дверь семьи, сообщает «112» .

По словам девушки, соседка снизу терроризирует ее давно. Она набрасывается на семью за любой шорох и громкие шаги в дневное время, а также вскипает, когда маленький ребенок играет и издает звуки. Женщина в ответ бьет по батареям или тамбурной двери, чтобы соседи вели себя тише.

Недавно она перешла к более опасным мерам. Утром Екатерина и ее муж обнаружили, что тамбурная дверь перед их квартирой чем-то обмазана. Блогерша после контакта с дверной ручкой неосторожно почесала глаз, а после этого ощутила в нем страшную боль.

Тогда Екатерина вспомнила, как несколько дней назад вся семья задыхалась. Она поняла, что соседка распылила на тамбурную дверь перцовый баллончик.

Блогерша и ее супруг воспитывают семилетнюю дочь и восьмимесячного сына. Семья опасается, что соседка может навредить ребятам своими действиями.

