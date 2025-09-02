Адвокаты подали жалобу: выяснились новые подробности дела Аллаярова

Адвокаты Дениса Аллаярова, возглавляющего свердловскую редакцию URA.RU , обратились к областному прокурору Борису Крылову с просьбой отреагировать на нарушенный, по их мнению, следствием УПК. Это произошло вскоре после заявления о завершении расследования уголовного дела, в рамках которого журналист находится под арестом. Аллаяров утверждает, что досрочная остановка следственных действий нарушает его право на полноценную защиту.

Ему инкриминируют дачу взятки, причем сумма выросла с 20 до 120 тыс. рублей (предположительно, за приобретение оперативных сводок у его дяди, бывшего начальника уголовного розыска ОП № 10 Карпова). При этом следствие отказалось допросить свидетелей, способных доказать его невиновность. В жалобе подчеркивается, что предварительное следствие ведется с грубыми нарушениями уголовно-процессуального законодательства с целью оказать давление на журналиста для получения ложных показаний против третьих лиц.

Защита пришла к такому выводу, опираясь не только на отсутствие доказательств передачи денег от племянника полицейскому (следствие интерпретирует как взятки переводы Аллаярова его бабушке и тете), но и на нежелание расследовать реальную, по мнению адвокатов, преступную деятельность Карпова.

Например, при анализе банковских операций Аллаярова и его семь, адвокаты обнаружили регулярные переводы (по 7 тыс. рублей) на карты матери и жены Карпова от журналистов. Однако не от сотрудников URA.RU, где работает Денис, а от работников другого известного екатеринбургского СМИ (платежи осуществлялись редактором раздела «Криминал», ранее работавшим в пресс-службе ГУВД по Свердловской области).

Установлено, что Карпов распоряжался банковской картой своей матери как своей собственной. Но данные факты следствием игнорируются. Адвокаты Аллаярова видят в этом признаки некой «сделки» между следственным комитетом и Карповым.

Экс-полицейский признался своим родственникам, что дал ложные показания против Аллаярова в обмен на смягчение наказания в своем деле (Карпов является фигурантом дела по ч. 3 ст. 286 УК РФ).

По словам Карпова, его убедили, что племяннику ничего не грозит — тот не будет заключен под стражу и получит лишь условный срок, так как дача взятки в размере 20 тыс. рублей (именно эта сумма изначально фигурировала в деле) подпадает под ч. 1 ст. 291 УК РФ.

По мнению Дениса Аллаярова, его оговорили, чтобы СК мог проводить следственные действия в отношении URA.RU, одного из крупнейших СМИ России.

На последнем судебном заседании Аллаярову продлили меру пресечения, и он сообщил о требованиях дать ложные показания против третьих лиц. О давлении на журналиста защита уведомила прокуратуру Свердловской области еще в середине июля, но ответ до сих пор не получен.