Адвокат высказался о розыске Филиппа Киркорова

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Адвокат Добровинский: Филиппа Киркорова не объявляли в розыск

Адвокат Александр Добровинский, представляющий интересы певца Филиппа Киркорова, заявил ТАСС , что поп-короля не объявляли в розыск. Ранее SHOT писал, что артиста разыскивают судебные приставы из-за 31 неоплаченного автоштрафа на его Rolls-Royce.

Юрист заявил, что Киркоров вообще не ездит за рулем автомобиля.

«В розыск никого пристав не объявлял, такого не бывает, тем более, что штрафы уже оплачены», — сказал Добровинский.

СМИ также отмечали, что Киркоров обычно находится на заднем сиденье, а спереди всегда сидят водитель и охранник. Утверждалось, что певец не оплатил 24 штрафа, выписанных на его иномарку.

До этого налоговая заблокировала счета магазина одежды и творческого центра Киркорова из-за долгов.