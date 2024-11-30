Абу-бандит похитил 2 подростков из-за проданных кроссовок и шапки

В Москве мужчина похитил двух подростков и вымогал у них деньги

В Москве 20-летний мужчина на черном джипе похитил двух подростков. Он требовал с ребят 120 тыс. рублей, сообщает Mash .

Недавно молодой человек купил вещи в ТЦ «Кунцево плаза» на Ярцевской улице в Москве. Но через некоторое время начал подозревать, что ему продали подделку. Он решил разобраться.

Тогда молодой человек приехал в торговый центр, нашел несовершеннолетних продавцов, начал угрожать им пистолетом и посадил в машину. Он отвез ребят на пустырь и стал запугивать, стреляя в воздух.

Недовольный покупатель потребовал с подростков 120 тыс. рублей моральной компенсации: 100 тыс. за кроссовки и еще 20 тыс. за шапку. Также он поставил жертв на счетчик и дал им срок до 5 декабря.

Но назначенного срока и денег бандит не дождался, его задержали. Злоумышленнику грозит срок за похищение людей и вымогательство.

По данному факту следователи возбудили уголовное дело. Дома у задержанного нашли много ножей и пистолет.

Как уточнили в пресс-службе столичной прокуратуры, обвиняемый заключен под стражу. Вину в похищении подростков и вымогательстве молодой человек не признал.