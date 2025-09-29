сегодня в 01:23

ABC 13: при крушении легкого самолета в США погибли два человека

При крушении легкого самолета в американском штате Техас погибли два человека, сообщает РИА Новости со ссылкой на ABC 13.

«Два человека погибли в результате авиакатастрофы на северо-западе округа Харрис в воскресенье днем», — говорится в сообщении.

По предварительной информации, упал двухмоторный самолет Cessna 340, 1972 года выпуска. Отмечается, что это произошло из-за технической неисправностью в полете: пилот попытался приземлиться, но самолет потерпел крушение неподалеку от взлетной полосы, а потом загорелся.

Предварительно установлено, что самолет упал недалеко от Хьюстона, крупнейшего города Техаса.

Ранее армия США официально подтвердила гибель четверых военнослужащих 160-го авиационного полка специальных операций в результате крушения вертолета MH-60 Black Hawk.

Подписывайтесь на РИАМО в MAX.