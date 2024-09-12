«А что ест Симоньян?»: сотрудница RT бежала из США после обыска 20 агентов ФБР

В Майами (США) к сотруднице RT нагрянули 20 вооруженных агентов ФБР. Они пришли в дом женщины с обысками, сообщает RT .

Агенты пришли к российской журналистке в дом около 5 часов утра, когда та спала. Ей не позволили даже одеться, избили и провели обыск.

«Обыскали сначала все тело, не знаю, что они хотели, у них отдельный ордер был именно на обыск тела. Все трогали, скажем так», — призналась сотрудница RT.

По словам женщины, после обыска ее допрашивали в течение 5 часов. Ей задавали вопросы о главном редакторе RT Маргарите Симоньян — какой она человек, встречалась ли когда-либо с Путиным, а также интересовались, чем она питается.

Еще были вопросы о первом заместителе главреда RT Елизавете Бродской и замдиректора дирекции информационного вещания на английском языке Андрее Кияшко. Агенты ФБР проверяли в том числе и переписки с ними — для этого от женщины потребовали разблокировать ее телефон. Все устройства были изъяты после обыска.

Кроме того, сотрудница отметила, что ей задавали вопросы о финансировании RT и о том, поступают ли средства каналу от российских властей.

Официальные обвинения в отношении сотрудницы RT не были выдвинуты. Известно лишь, что женщина указана в качестве подозреваемой в определенном деле.

После случившегося сотрудница RT решила уехать из США, опасаясь за свою безопасность. Консул России оказал ей помощь в приобретении авиабилета, и через третью страну она смогла добраться до РФ.