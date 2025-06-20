78-летняя обвиняемая появилась в деле зверски убитых экс-мэра Самары и его жены

В деле зверски убитых бывшего мэра Самары и его супруги появилась еще одна обвиняемая. Ей оказалась 78-летняя Таисия Киселева, она родственница семьи Метревели, сообщает « 112 ».

Женщина, предположительно, оказала помощь внучке Виктора Тархова реализовать его автомобиль Toyota за 1 млн рублей.

Киселеву обвиняют в мошенничестве в крупном размере. Из-за преклонного возраста ее отправили под домашний арест.

Ранее по делу о зверском убийстве бывшего мэра Самары Виктора Тархова и его супруги появились новые подозреваемые. Речь идет о 56-летней Светлане и 25-летнем Дмитрии Метревели. Их обвинили заочно. Предположительно, Екатерина Тархова и Дмитрий Метревели заморозили убитых с помощью азота, расчленили тела и разбросали по контейнерным площадкам Самары.