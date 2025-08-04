6 сотрудников Иркутского авиазавода оказались под подпиской о невыезде

Шестеро сотрудников Иркутского авиазавода дали подписку о невыезде. Такое решение было принято по делу о крушении самолета, которое произошло осенью 2022 года, рассказали ТАСС в Восточном МСУТ СК России.

Воздушное судно разбилось из-за утраты работоспособности экипажа самолета. Тогда азот распространялся из кислородной системы на борту и команда задохнулась.

Сотрудников Иркутского авиазавода обвинили в превышении должностных полномочий (статья 286 УК РФ) и халатности (статья 293 УК РФ).

«Коммерсант» пишет, что, по предварительной информации, сотрудники завода нарушили процедуру стравливания азота перед зарядкой кислородом истребителя Су-30 в Иркутске. Глава Восточного МСУТ Алексей Александров отметил, что расследование проводится долго, поскольку организованы сложные экспертизы и допрашиваются свидетели из нескольких регионов РФ. Мероприятия идут до сих пор.