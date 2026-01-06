6-летняя девочка и 17-летний юноша ранены при обстреле ВСУ Белгородской области

Вооруженные силы Украины в течение суток атаковали Белгородскую область с помощью 182 беспилотников, большая часть которых была ликвидирована дежурными средствами ПВО. В результате происшествия три человека погибли, еще шестеро получили травмы. Среди раненых — 6-летняя девочка и 17-летний юноша, об этом в своем Telegram-канале рассказал губернатор региона Вячеслав Гладков.

В некоторых районах Белгородской области при ликвидации вражеских дронов удалось избежать каких-либо последствий. Так, над Ивнянским округом сбили 16 дронов, при падении обломков не было зафиксировано никаких повреждений.

Однако в Шебекинском округе при атаке со стороны Вооруженных сил Украины (ВСУ) с помощью 30 дронов обстоятельства сложились трагически. Из-за падения обломков были повреждены линии электропередач, дома и автомобили мирных жителей. Один мужчина получил смертельные травмы, еще двое попали в больницу.

В Белгородском округе в больницу за помощью самостоятельно обратился мужчина. При вражеской атаке на коммерческий объект он получил баротравму. В селе Орехово также ранен мужчина, ему оказали помощь и отпустили на амбулаторное лечение.

«В поселке Пятницкое в результате атаки FPV-дрона ранена 6-летняя девочка. Она госпитализирована в детскую областную клиническую больницу. На месте атаки повреждены частный дом и автомобиль. В селе Грушевка в результате атак дронов повреждены 2 легковых автомобиля», — рассказал Гладков.

В Грайворонском округе из-за атак ВСУ скончались двое мужчин — один на месте происшествия, второго успели довезти до больницы, но медики оказались бессильны.

«17-летний юноша, обратившийся за медпомощью после атаки в Грайвороне, госпитализирован в детскую областную больницу», — добавил Гладков.

В общей сложности за прошедшие сутки ВСУ атаковали Белгородскую область с помощью 182 дронов. На местах падения обломков работают оперативные службы.

