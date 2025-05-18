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6 человек спасли при пожаре в квартире на северо-востоке Москвы

Шесть человек спасли при пожаре в квартире многоэтажного жилого дома, расположенного на северо-востоке столицы, сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Москве.

ЧП произошло в воскресенье в квартире на восьмом этаже жилого дома в проезде Шокальского. Прибывшие на место пожарно-спасательные подразделения установили, что загорелись мебель и личные вещи. Общая площадь возгорания составила 10 кв. м.

С помощью спецустройств из соседних квартир сотрудники МЧС спасли из огня шесть человек, в том числе троих детей.

В результате происшествия погибших и пострадавших нет.