6 человек погибли в серии нападений во Флориде

В американском штате Флорида в результате двух нападений, осуществленных, по предварительным данным, одним злоумышленником, погибли шесть человек. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на CBS News.

Предварительно известно, что преступления были совершены в двух населенных пунктах, расстояние между которыми составляет примерно 320 километров. Первое нападение имело место в Форт-Лодердейле, а второе — в Сарасоте.

В Форт-Лодердейле в частном жилище были обнаружены тела женщины по имени Лариса Блюдай и ее 18-летнего сына Бена Азивова. В Сарасоте жертвами нападения стали еще четыре человека в возрасте от 39 до 66 лет, личности которых установлены: Ольга Грейнерт, Флорита Столяр, Анатолий Йоффе и Ярослав Блюдай. Подозреваемый в совершении преступлений позднее был найден мертвым.

Согласно оперативной информации, нападавший ранее состоял в близких отношениях с одной из погибших в Форт-Лодердейле. Характер его связи с жертвами в Сарасоте в настоящее время выясняется.

Подписывайтесь на канал РИАМО в MAX.