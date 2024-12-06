6 безэкипажных катеров уничтожили в акватории Крыма за ночь
ВСУ запустили 6 безэкипажных катеров по Крыму из Одессы
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Украинские войска запустили шесть безэкипажных катеров (БЭК) по объектам в акватории Крыма за ночь. Все цели ликвидировали в том числе с применением воздушной техники ВКС РФ, сообщает SHOT.
Боевики запускали БЭКи из Одессы. Водные дроны направлялись в сторону объектов в акватории Крыма.
Кроме того, за ночь российские войска сбили 33 дрона противника в небе России.
В июне ВС РФ ликвидировали три БЭК противника на юго-западе Черного моря. Их уничтожила морская авиация Черноморского флота.