сегодня в 09:55

ВСУ запустили 6 безэкипажных катеров по Крыму из Одессы

Украинские войска запустили шесть безэкипажных катеров (БЭК) по объектам в акватории Крыма за ночь. Все цели ликвидировали в том числе с применением воздушной техники ВКС РФ, сообщает SHOT .

Боевики запускали БЭКи из Одессы. Водные дроны направлялись в сторону объектов в акватории Крыма.

Кроме того, за ночь российские войска сбили 33 дрона противника в небе России.

В июне ВС РФ ликвидировали три БЭК противника на юго-западе Черного моря. Их уничтожила морская авиация Черноморского флота.