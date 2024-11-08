«563 на 37»: Россия и Украина вновь обменялись телами погибших

сегодня в 16:18

Россия и Украина провели обмен телами погибших военнослужащих. Москва вернула себе 37 тел, Киев — 563, сообщает РБК со ссылкой на депутата Госдумы Шамсаила Саралиева и украинский координационный штаб по вопросам обращения с военнопленными.

По данным Киева, из всех возвращенных 89 военных погибли на артемовском (бахмутском) направлении, 320 — на донецком и еще 154 трупа вернули «из моргов на территории РФ».

Депутат Саралиев заявил, что при этом обмене в Россию вернули 37 тел армейцев.

В последний раз Москва и Киев обменивались телами убитых бойцов ровно 3 недели назад — 18 октября. В тот день России вернули 89 погибших, Украине — 501.

Тогда же стороны обменялись и военнопленными по формуле «95 на 95». Посредниками при обмене выступили Объединенные Арабские Эмираты.