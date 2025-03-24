56-летний мужчина остался без лица после ДТП с самокатом в Подмосковье

56-летний электросамокатчик врезался в молодого человека на таком же средстве индивидуальной мобильности и остался без лица. Вместо него пострадавшему установили «маску» из титана, сообщает Mash .

В больницу подмосковных Мытищ мужчину привезли в тяжелом состоянии. Его мозг получил несколько ушибов. Кости лица были раздроблены настолько сильно, что внешне напоминали крошку. Глаза попали в пазухи. Небо оказалось разодрано на куски.

На протяжении семи дней 56-летний электросамокатчик был в реанимации. Затем ему сделали сложную операцию, которая длилась пять часов.

Своих костей у мужчины практически не осталось. Докторам пришлось цеплять вместо них пластины из титана. С помощью них удалось скрепить все части лица — скулы, небо, лоб и скулы. Таким образом врачам удалось восстановить мимику и речь мужчины.

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